台中市李姓女子18日上午開車時，不慎誤觸車門開關，車門突然打開，裝有十多萬元現金貨款的皮包滑落路面。她不到5分鐘就察覺，立刻折返尋找卻遍尋不著，只好到第三警分局東信派出所求助。沒想到約10分鐘後，一名推著輪椅經過、拾獲皮包的熱心女子，正好把皮包送到同一間派出所，現金及證件完好無缺，讓李女彷彿洗了一場三溫暖。

警員黃繼興表示，年約50歲的李女當天上午10時許在友人陪同下，神色慌張地到派出所報案，稍早開車行經東區十甲東路與振興路口時，不慎誤觸車門開關，慌忙中把車門關上，卻沒注意到放在車門旁的皮包已掉在地上。

員警先安撫李女的情緒，隨即調閱監視器，很快就發現皮包在車門敞開時掉落，隨後被一名推著輪椅經過的女子撿起。警方立即派巡邏員警到現場訪查，希望儘快找到拾得人。

就在員警積極查訪時，一名女子提著皮包走進派出所，表示在台新醫院附近路口拾獲，擔心失主著急，便主動送到派出所。

李女當場清點，確認十多萬元現金及重要證件都在，懸著的心終於放下，對警方協尋及女子拾金不昧再三道謝。

警方呼籲，民眾外出攜帶大量現金或貴重物品時，應妥善收納並隨時留意；拾獲他人遺失物時，也請盡速送交鄰近派出所，以便通知失主領回。

台中市李姓女子18日開車行經東區時，誤觸車門開關，將有十多萬現金的皮包掉落路面，幸有一名推輪椅女子拾獲，送交派出所。記者陳宏睿／翻攝