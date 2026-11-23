台北市消防局今晚獲報，北投士林科技園區一處工地頂樓發生火警，緊急派員馳援，火勢直到深夜11時10分撲滅，無人傷亡，台北市長蔣萬安說這起事故出動逾百人力投入救災。

消防局晚間8時37分獲報，北士科福國路、承平路口有處工地頂樓發生火警，火煙直竄天際，緊急派員到場搶救，並疏散現場人員。

台北市長蔣萬安晚間透過臉書表示，台北市北投區福國路與承平路交叉口一處興建中工地18樓頂發生火警，消防局接獲通報後，第一時間派員趕赴現場，晚間8時33分抵達展開搶救。

蔣萬安說，截至晚間10時30分許，消防局已出動5輛指揮車、27輛消防車、2輛救護車，共102名救災人員及1架無人機，並請求新北市消防局支援70公尺雲梯車及3輛水庫車，全力投入救災。

蔣萬安表示，火勢一度由頂樓向下延燒至16樓，消防人員部署水線，全力阻絕火勢擴大，火勢已於晚間11時10分撲滅，感謝第一線消防人員全力搶救。

蔣萬安說，這次救災與新北市消防局密切合作，調度大型雲梯車及相關救災資源，提升搶救效率，環保局並即時啟動空氣品質監測機制，持續掌握煙霧擴散情形，並適時發布提醒，火勢撲滅後將儘速調查釐清起火原因。