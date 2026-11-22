新北市新店一輛特斯拉今天突停在車道中，警員破窗盤查，駕駛驚醒後卻衝撞警車逃逸，造成員警手部受傷。駕駛遭捕後酒測值超標，警方先開出逾4萬元罰單，並依妨害公務等罪送辦。

新北市警察局新店分局今天晚間6時獲報，新店區祥和路安民街一帶有汽車停在車道上，員警到場後見駕駛在車內昏睡，因擔心安危多次拍打車窗，但駕駛仍未清醒，警方隨即使用警棍破窗，駕駛驚醒後卻開車衝撞巡邏車並加速逃逸。破窗過程中造成柳姓員警手部擦挫傷，後續柳員自行前往安康耕莘醫院診治，無大礙。

警方隨即呼叫支援圍捕逃逸車輛，循線在新店某社區地下停車場尋獲該車，並依妨害公務準現行犯前往住家逮捕駕駛呂姓男子，經抽血檢驗其酒精濃度超標，全案依妨害公務、公共危險等罪，將呂男帶回派出所偵辦。

至於呂男涉妨礙他車通行處所停車、不服稽查取締、肇事逃逸、危險駕車及逆向行駛等違規行為，警方已全數製單告發，累計罰鍰新台幣4萬2800元。