新北市十分瀑布風景區22日有18名遊客遭虎頭蜂螫傷，動保處摘除蜂巢，風景區被暫時封閉。記者邱瑞杰／翻攝

新北市平溪區十分瀑布風景區昨有十八名遊客遭黃腳虎頭蜂螫傷，其中陳姓女子及一名加拿大籍男子傷勢較重，出現昏眩過敏症狀，十七人被消防隊送醫治療。新北動保處摘除蜂巢，考量虎頭蜂可能回巢，相關單位暫時封閉風景區。

據了解，約卅名遊客昨中午十二時許前往十分瀑布時，遭虎頭蜂群攻擊，其中十八名傷者陸續至十分遊客中心求助。

新北消防局接獲遊客中心通報，派遣十六輛救護車和五十九名消防員趕往，檢查四十七歲陳姓女子頭部、廿一歲加拿大男子耳朵遭蜂螫傷，兩人均有昏眩過敏狀況。消防局表示，傷者均意識清醒，將六名男子、十一名女子送醫，在救護車上施打避免過敏性休克藥劑，生命跡象穩定，一人自認無大礙拒絕送醫。

動保處約一小時後摘除在商店街木造建築上的蜂巢，進行周邊游離蜂群清除及安全確認，仍設圍離及安全管制避免遊客接近。

動保處建議，民眾前往山區或戶外活動，避免穿戴深色衣帽，降低遭虎頭蜂攻擊風險，發現虎頭蜂或蜂巢時朝反方向離開，勿揮打、驅趕，以免驚擾蜂群引發攻擊。

衛福部提醒，被蜂叮應以鑷子拔除尾刺或毒針，再冰敷患部，服用抗過敏、止痛藥，避免用手拔除擠破毒囊；最怕急性過敏反應，尤其有被蜂螫病史者，且往往在數分鐘內就會發生，過敏反應嚴重會引起低血壓、休克而死亡，最好就近送醫，曾有急性過敏反應者，到易有蜂群聚集的野外，建議隨身攜帶腎上腺素製劑，以備緊急時使用。