台北市北投區福國路一處工地大樓頂（18樓）起火，警消獲報前往撲救，初查現場人員已疏散，員警目前封閉周邊道路管制中，起火原因等詳情待釐清。

警方表示，北投區福國路一處工地大樓頂11月22日晚間8時30分起火，轄區警方旋即派員到場疏導交通並協助，現場有消防人員撲救中。

警方指出，福國路（承平路至承德路六段），福美路右轉承和路方向，目前道路封閉管制中，另呼籲民眾應配合警消管制，切勿駐足圍觀，以維護公共秩序與安全。

據悉，該工地大樓頂約為18樓，今晚由大樓保全發現並報警處理。相關畫面顯示，工地大樓頂晚間起火燃燒、濃煙不斷竄出，消防人員到場射水灌救中，確切起火原因等詳情仍待釐清。

台北市北投區福國路一處工地大樓頂（18樓）起火。圖／警方提供

台北市北投區福國路一處工地大樓頂（18樓）起火。圖／讀者提供

台北市北投區福國路一處工地大樓頂（18樓）起火。圖／讀者提供

台北市北投區福國路一處工地大樓頂（18樓）起火。圖／讀者提供

台北市北投區福國路一處工地大樓頂（18樓）起火。圖／警方提供

台北市北投區福國路一處工地大樓頂（18樓）起火。圖／警方提供

台北市北投區福國路一處工地大樓頂（18樓）起火。圖／讀者提供