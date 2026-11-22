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造橋鄉今天不平靜！國道、省道各一起事故 釀1死1重傷2輕傷
國道1號苗栗縣造橋路段今天下午發生轎車自撞事故，車內3人送醫，駕駛劉姓男子傷重不治，2名女乘客分受輕、重傷，另今天凌晨造橋鄉台13甲線與苗14線路口，發生2輛轎車相撞，1名駕駛右大腿骨折送醫，2起車禍都由警方進一步處理中。
國道警方初步調查，劉姓男子（65歲）今天下午4點16時分在國1號118公里造橋鄉南向路段，不明原因自撞地磅站出口處外側護欄，車子嚴重毀損，車內3人送醫，其中，劉男經送醫，傷重回天乏術，車內乘客李姓女子（45歲）重傷，劉姓少女（17歲）輕傷，現場下午5點22分排除。
造橋鄉另一起事故，苗栗縣政府消防局今天凌晨零點23分接獲報案，台13甲線與苗14線路口發生2輛轎車相撞事故，現場碎片散落，其中一輛轎車駕駛李姓男子（53歲）右大腿骨折，臉部有撕裂傷，車禍原因警方進一步調查釐清中。
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