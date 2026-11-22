為提升醫療院所面對災害時的應變能力，桃園市消防局第二大隊龍岡分隊於日前聯合轄區內「華揚醫院」舉辦自衛消防編組與消防演練。圖：龍岡分隊提供

為提升醫療院所面對災害時的應變能力，桃園市消防局第二大隊龍岡分隊於日前聯合轄區內「華揚醫院」舉辦自衛消防編組與消防演練。此次演練針對醫院內「避難弱者」無法自主逃生的特性，實測院方的緊急應變能力。

此次演練針對醫院內「避難弱者」無法自主逃生的特性，實測院方的緊急應變能力。圖：龍岡分隊提供

龍岡分隊指出，此次演練結合大規模震災下之通訊受損情形，設定當強震引發醫院內部火災進而導致電梯中斷運行的情境。事故發生第一時間，醫院醫護人員即刻啟動自衛消防編組通報報案，並在初期滅火嘗試失敗後，迅速引導病患進行平面防火區劃之避難轉移。消防隊接獲通報抵達現場後，隨即成立火場指揮所，佈署水線壓制火勢，並展開搜索救援與「垂直疏散」人員作業。

此次演練結合大規模震災下之通訊受損情形，設定當強震引發醫院內部火災進而導致電梯中斷運行的情境。圖：龍岡分隊提供

龍岡分隊長楊忠浦提到，醫療院所內許多患者缺乏自主避難能力，高度依賴他人協助，特別是使用呼吸器或氧氣設備的病患，疏散時必須攜帶移動式氧氣瓶，並且還要在濃煙密佈的火警現場進行轉移難度極高，希望藉由實地演練強化同仁應變能力，確保關鍵時刻救援流暢。

第二大隊長簡慈彥表示，此次演練不僅考驗院方的自衛消防編組熟悉程度，更需要院方與消防單位間緊密協作配合，人命救助環環相扣，每個位置都盡自己的努力才能更好地守護市民們的生命財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃消龍岡分隊攜手醫院辦演練 模擬強震引發火災