彰化永靖百年大廟「甘澍宮」昨天凌晨發生火警，廟殿嚴重受損，所幸3尊開基媽祖及時搶救出來。彰化縣消防局火調科進場調查，初步排除外力介入，根據現場火流痕跡研判，起火點集中在一樓中段，詳細原因仍待釐清。甘澍宮今晚將召開信徒大會，討論後續重建事宜，並啟動募款，希望早日修復廟宇。

永靖鄉湳港莊五谷會田甘澍宮主祀天上聖母，舊廟建於日治昭和二年，現有廟體則於1998年重建，外觀為三層樓建築。昨天凌晨廟內突然竄出大火，由於殿內有大量木造建材及金香、紙燭等易燃物，火勢迅速蔓延。宮廟執事人員獲悉後，除通報消防單位，也緊急搶救出從湄洲祖廟迎回的3尊開基媽祖；但體積較大的鎮殿媽祖及其他神尊來不及請出，受到不同程度的燒損及燻黑。

彰化縣消防局指出，昨天凌晨1點32分接獲報案時，現場已經出現火光。火調科初步排除外力介入，由於現場沒有監視器影像，調查人員根據火流痕跡、建物龜裂及燒損程度研判，燃燒時間較長的區域集中在一樓中段，二、三樓僅有部分受到波及，詳細起火原因仍待進一步調查。

甘澍宮總幹事林承鴻表示，火災發生後，這幾天有許多信徒前來關心，被搶救出的3尊開基媽祖目前已安置在適當處所，後續將興建臨時行宮，供信徒參拜。至於廟宇整修，初步估計需要約一年時間，目前已啟動募款，今晚也將召開信徒大會，與信眾討論後續宮務及重建規劃，希望凝聚各方力量，讓百年廟宇早日恢復原貌。