國道4號神岡路段今天上午發生一起連環追尾車禍，一行出殯車隊中，疑似是車輛間沒有保持安全距離，導致數量法拉利超跑追撞，其中一輛車幾乎半毀，所幸駕駛僅擦挫傷，無人送醫；警方初步調查，涉案駕駛均無酒測，詳細肇事原因尚待釐清。

據悉，該車隊從豐原出發前往大甲送葬，集結101輛豪車，車隊成員彼此並不認識，才發生車禍意外，其中一輛深藍色法拉利488左後車身幾乎半毀，另有一輛白色轎車右前車身也受損嚴重；車禍事故後，整個車隊依照原定計畫完成送行。

國道公路警察局第三大隊指出，今天上午10時47分獲報國道4號西向7.1公里神岡路段發生車禍，經查是50歲曾姓女子駕駛的租賃車先在外側車道撞上27歲何姓男子的租賃車，導致何男又撞上22歲何姓男子的自小客車，曾女車輛又被34歲曾姓男子的自小客貨車撞上。

第三大隊表示，整起事故僅曾男手部擦挫傷，並未送醫，4名駕駛酒測值都是0，詳細肇事經過與原因尚在調查釐清。

國道4號神岡路段今天上午發生一起連環追尾車禍，一行出殯車隊中，疑似是車輛間沒有保持安全距離，導致數量法拉利超跑追撞，其中一輛車幾乎半毀。圖／國道公路警察局第三大隊提供