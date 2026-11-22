新北市平溪區十分瀑布今午有18名遊客遭蜂螫傷，動保處人員在步道附近的民宅屋簷，找到黃腳虎頭蜂的蜂巢，下午1時48分摘除。考量可能仍有虎頭蜂會回巢，步道仍暫時封閉。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今午12時12分，接獲十分遊客中心通報，有多名遊客在前往十分瀑布的路上被蜂螫傷，十分瀑布風景區目前暫時封閉。

消防局接獲通報受傷人數約30人，先後共派遣16輛救護車和59名消防人員趕往現場，到場清點共18人受傷，其中陳姓女子和1名加拿大男子傷勢較重，出現昏眩過敏症狀。

消防局先後將17名傷者，分送台北萬芳、內湖三總、汐止國泰、基隆長庚及衛生福利部基隆醫院治療，另1人自認無大礙，拒絕送醫。

動保處接獲通報後，已立即派員前往十分瀑布現場協助處理，在摘除位在民宅上的黃腳虎頭蜂巢後，接著進行周邊游離蜂群清除及安全確認作業，現場仍設圍離及安全管制，避免遊客接近，待確認現場安全無虞後，再由權責單位評估後續開放事宜。

動保處提醒民眾，近期前往山區或戶外活動時，應留意周遭蜂群動態，切勿自行靠近或驚擾蜂群，以維護自身安全。

新北市平溪區十分瀑布今午發生遊客遭蜂螫傷事件，動保處人員在步道附近的民宅屋簷找到黃腳虎頭蜂的蜂巢，下午1時48分摘除。記者邱瑞杰／翻攝

新北市平溪區十分瀑布今午發生遊客遭蜂螫傷事件，動保處人員在步道附近的民宅屋簷找到黃腳虎頭蜂的蜂巢，下午1時48分摘除。記者邱瑞杰／翻攝

新北市平溪區十分瀑布今午發生遊客遭蜂螫傷事件，動保處人員在步道附近的民宅屋簷找到黃腳虎頭蜂的蜂巢，下午1時48分摘除。記者邱瑞杰／翻攝

新北市平溪區十分瀑布今午發生遊客遭蜂螫傷事件，動保處人員在步道附近的民宅屋簷找到黃腳虎頭蜂的蜂巢，下午1時48分摘除。記者邱瑞杰／翻攝

新北市平溪區十分瀑布今午發生遊客遭蜂螫傷事件，動保處人員在步道附近的民宅屋簷找到黃腳虎頭蜂的蜂巢，下午1時48分摘除。記者邱瑞杰／翻攝

新北市平溪區十分瀑布今午發生遊客遭蜂螫傷事件，動保處人員在步道附近的民宅屋簷找到黃腳虎頭蜂的蜂巢，下午1時48分摘除。記者邱瑞杰／翻攝

新北市平溪區十分瀑布今午發生遊客遭蜂螫傷事件，動保處人員在步道附近的民宅屋簷找到黃腳虎頭蜂的蜂巢，下午1時48分摘除。記者邱瑞杰／翻攝