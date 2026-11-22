屏東縣萬丹鄉昨中午發生幼童反鎖受困，年僅兩歲男童在屋內玩耍，不慎將大門內側的安全暗鎖扣上，家屬即使手握鑰匙也無法從門外開啟。屏東縣政府消防局萬丹分隊獲報後趕抵現場，經評估後架設雙節梯攀爬至高樓層窗戶進入屋內，順利解除門鎖，男童幸未受傷。

據了解，男童父親忘記帶鑰匙，媽媽下樓開門，未料，兩歲男童疑好奇誤觸大門安全鎖，導致大門鎖死。家屬發現後，無法以備用鑰匙開門心急如焚，擔心年幼孩子獨自在屋內發生跌倒、誤食或觸電等意外，連忙撥打119。

消防局萬丹分隊昨上午11時9分接獲報案前往現場，確認大門因安全鎖扣住無法從外部以鑰匙開啟，若強行破壞門鎖恐耗費較多時間且易造成財物損毀，經與家屬溝通並確認建築結構安全，救援人員從建築物外側架設長梯直達三樓未上鎖的氣窗處，翻越防盜窗潛入室內，隨即前往玄關打開大門安全鎖。

大門開啟的瞬間，焦急守候在門外男童母親衝進屋內緊緊抱住孩子安撫，男童雖受些許驚嚇，但經檢視身體狀況良好、並無大礙，家屬也對消防人員迅速且專業的救援深表感謝。

萬丹消防分隊提醒，家中有學齡前幼童的家庭，平時應多加留意居家環境安全，切勿讓年幼孩童獨處於密閉空間，即便只是短暫出門拿取物品或倒垃圾，也應隨身攜帶鑰匙並留意門鎖，建議家長可在大門安全鎖、窗戶等處加裝「兒童安全防護扣」或將鎖具設置於幼童無法觸及的高度，避免孩子因好奇把玩而誤鎖受困，守護寶貝的居家安全。