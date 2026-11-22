新北市平溪區十分瀑布今午傳出18名遊客遭蜂螫傷，其中陳姓女子和1名加拿大男子傷勢較重，出現昏眩過敏症狀。消防局已派遣人車前往遊客中心，陸續送傷者就醫。

發生蜂群螫傷遊客事件後，十分風景區遊客中心暫時封閉，避免再有遊客受傷，新北市動保處和平溪區公所也已前往找尋蜂巢位置，設法清除。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今午12時12分，接獲十分遊客中心通報，有多名遊客在前往十分瀑布的路上，被蜂群螫傷，傷者陸續到遊客中心求助。

消防局共派遣16輛救護車和59名消防人員趕往現場，初步檢傷發現，47歲陳女遭蜂蟄咬頭部，1名加拿大男子的耳朵遭蜂蟄傷，2人均有昏眩過敏狀況，由救護車送往基隆長庚醫院救治，其他傷者也陸續送醫。

消防局表示，十分瀑布共有18人遭蜂螫，均意識清醒。其中17人（共6男11女）送醫，分別送往北市萬芳、內湖三總、汐止國泰、基隆長庚及部立基隆醫院，另1人無大礙、拒絕送醫。