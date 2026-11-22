李姓男子前天下午4時駕大貨車沿高市大中一路右轉榮總路時，因後方車斗門未拴緊甩動，連砸停等紅燈的3輛轎車，造成車輛前擋風玻璃及A柱毀損，所幸無人受傷；其中一輛車的苦主事後發文哀號指，新車準備幫人辦婚禮用，才剛繳完第10個月貸款。

受害車主在網路社群Threads貼文指，這個禮拜日是婚禮場的日子，我的車居然就這樣受傷了，停個紅綠燈都會被撞，司機還肇事逃逸，這種真的連閃都沒辦法，拜託大家車門、車斗都要關好。

原PO呼籲，如果在路上看到沒關好車門或車斗的，請在可以的情況下告訴司機，不然就變成這樣；並慶幸自己當時車是在停止狀態，如果雙方都是進行中一定更嚴重。

原PO指，當時被K中的總共有三台車，乒乒乓乓還以為是哪裡爆炸，司機下車關好門後，居然逃走了，最後不知道是被抓回來，還是真的逃不了自己回來事故現場，是個工程行的阿北，可憐我的新車才繳完第10個月的貸款。

左營警分局指出，李姓男子（61歲）前天下午4時駕自用大貨車沿大中一路東往西行駛，右轉榮總路後，疑因後車斗門未鎖緊，導致轉彎時車斗門自行打開甩動，先後與停等紅燈的陳姓男子（44歲）、莊姓男子（64歲）的轎車以及劉姓男子（61歲）自小客貨車發生碰撞。

事故分別造成3車的前擋風玻璃及A柱損壞，肇事大貨車則無車損。警方到場後，對4名駕駛分別施以酒測，均無酒駕情事，現場無人員受傷。警方依規定完成現場測繪、蒐證，詳細肇因及肇責將送交通大隊分析研判。

警方初步檢視，大貨車駕駛李男因車斗門未關緊，顯有違反道路交通管理處罰條例第30條之1規定，汽車行駛道路，車輛機件、設備或附著物不穩妥或脫落者，可處1000元以上6000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

李姓男子前天下午4時駕大貨車沿高市大中一路右轉榮總路時，因後方車斗門未拴緊甩動，連砸停等紅燈的3輛轎車。記者石秀華／翻攝

李姓男子前天下午4時駕大貨車沿高市大中一路右轉榮總路時，因後方車斗門未拴緊甩動，連砸停等紅燈的3輛轎車；圖為肇事大貨車。記者石秀華／翻攝

李姓男子前天下午4時駕大貨車沿高市大中一路右轉榮總路時，因後方車斗門未拴緊甩動，連砸停等紅燈的3輛轎車。記者石秀華／翻攝

李姓男子前天下午4時駕大貨車沿高市大中一路右轉榮總路時，因後方車斗門未拴緊甩動，連砸停等紅燈的3輛轎車。記者石秀華／翻攝

李姓男子前天下午4時駕大貨車沿高市大中一路右轉榮總路時，因後方車斗門未拴緊甩動，連砸停等紅燈的3輛轎車。記者石秀華／翻攝