中山高台南麻豆路段今凌晨發生2死1傷火燒車連環車禍，肇事車輛1對男女彈飛車外倒臥車道，不幸遭後方來車輾壓身亡，警初步排除酒駕肇事，死者為朋友關係，詳細肇事原因警持續調查中。

事故發生在今凌晨近1時，國道警方初步調查，當時22歲黃女駕駛自小客車行經南下305.8公里麻豆路段時，不明原因先擦撞外側護欄後，再撞上內側車道的自小客車後，失控翻覆於內側車道，造成黃女與乘客19歲江男，經撞擊飛出車外倒臥車道上。

結果，駕駛自小客車24歲王姓男子閃避不及追撞黃女的車，黃女的車子起火燃燒，後續也衍生多車連環撞，估計至少共計8輛受波及。

其中，30歲戴男駕駛小貨車行駛中線車道，見前方發生事故，欲向外側車道閃避，不慎輾壓到黃女停於外側路肩，後方陳姓男子駕駛自小貨車減速遭後方44歲阮男駕駛自小客車追撞，48歲陳姓女子駕駛自小客車，不慎再輾壓倒臥在車道上的19歲江男。

這起連環車禍，不幸造成黃女及江男死亡，阮男輕傷送醫，現場凌晨3點排除，除黃女尚待相驗抽血或組織液檢測，其餘各駕駛均無飲酒情形。據知，已婚的黃女及江男熟識，為朋友關係，詳細肇事原因，警持續調查中。

死者的車輛遭撞擊起火燃燒。圖／ 民眾提供

中山高台南麻豆路段今凌晨發生2死1傷火燒車連環車禍，現場忙搶救。圖／ 民眾提供

中山高台南麻豆路段今凌晨發生2死1傷火燒車連環車禍，肇事車輛1對男女彈飛車外倒臥車道，不幸遭來車輾壓身亡。圖／ 民眾提供