新北市永和區竹林路巷弄今上午驚傳火警，一處工地辦公處突然起火，2層樓鐵皮建物陷入火海，猛烈火勢伴隨大量黑色濃煙不斷竄出，場面相當驚人。新北市消防局獲報後，出動35車、71名消防人員趕往搶救，永和分局也派員到場警戒管制，火勢約半小時內撲滅，所幸現場無人員傷亡。

新北市消防局表示，今天上午7時26分接獲通報，永和區竹林路75巷25弄2號發生火警，立即派遣35輛消防車、71名消防人員前往搶救。消防人員於上午7時34分抵達現場時，發現一棟2層樓鐵皮建物已全面燃燒，烈焰伴隨大量濃煙竄出，隨即布設水線灌救。

永和分局表示，今天上午7時30分許接獲110轉報火警，立即派遣員警趕赴現場，協助周邊警戒及交通管制，維持救災動線，讓消防人員順利展開搶救。經查，起火處為工地辦公處，所幸沒有造成人員傷亡。

消防人員持續灌救後，於上午7時53分將火勢撲滅，現場燃燒面積初估約180平方公尺，經清查確認建物內無人受困。至於詳細起火原因及財物損失情形，仍待消防局火災調查人員進一步調查釐清。

新北市永和區竹林路巷弄今上午驚傳火警，一處工地辦公處突然起火，新北市消防局出動35車、71名消防人員趕往搶救。記者張策／翻攝

新北市永和區竹林路巷弄今上午驚傳火警，一處工地辦公處突然起火，新北市消防局出動35車、71名消防人員趕往搶救。記者張策／翻攝

新北市永和區竹林路巷弄今上午驚傳火警，一處工地辦公處突然起火，新北市消防局出動35車、71名消防人員趕往搶救。記者張策／翻攝

新北市永和區竹林路巷弄今上午驚傳火警，一處工地辦公處突然起火，新北市消防局出動35車、71名消防人員趕往搶救。記者張策／翻攝

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