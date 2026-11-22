屏東縣里港警分局今清晨6時半接獲報案，屏東鹽埔鄉勝利路一起曳引車自撞電桿事故，警方到場處理並疏導交通，現場撞毀兩根電線桿，幸無人受傷。

警方調查，32歲李姓男子駕駛曳引車沿勝利路北往南行駛，行經事故地點時，疑因閃避車輛導致車輛偏移，不慎自撞路旁電桿；李男經酒測無酒駕情事，亦無毒駕跡象，無波及其他人車。現場已派員實施交通管制及疏導，交通疏導已在上午8時40分恢復通行，事故原因仍待調查釐清。

里港分局呼籲，駕駛大型車輛應隨時注意車前狀況及周遭路況，保持安全距離並減速慢行，以維護行車安全。

屏東縣里港警分局今清晨6時半接獲報案，屏東鹽埔鄉勝利路一起曳引車自撞電桿事故，警方到場處理並疏導交通，現場撞毀兩根電線桿，幸無人受傷。記者劉星君／翻攝

屏東縣里港警分局今清晨6時半接獲報案，屏東鹽埔鄉勝利路一起曳引車自撞電桿事故，警方到場處理並疏導交通，現場撞毀兩根電線桿，幸無人受傷。記者劉星君／翻攝

屏東縣里港警分局今清晨6時半接獲報案，屏東鹽埔鄉勝利路一起曳引車自撞電桿事故，警方到場處理並疏導交通，現場撞毀兩根電線桿，幸無人受傷。記者劉星君／翻攝

屏東縣里港警分局今清晨6時半接獲報案，屏東鹽埔鄉勝利路一起曳引車自撞電桿事故，警方到場處理並疏導交通，現場撞毀兩根電線桿，幸無人受傷。記者劉星君／翻攝

屏東縣里港警分局今清晨6時半接獲報案，屏東鹽埔鄉勝利路一起曳引車自撞電桿事故，警方到場處理並疏導交通，現場撞毀兩根電線桿，幸無人受傷。記者劉星君／翻攝