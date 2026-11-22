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疑酒駕國1凌晨停內線蛇行還龜速 正義哥打雙閃跟54公里報警查獲
一名男子疑酒駕今天凌晨在國道1號苗栗、新竹北上路段，停內線、蛇行、龜速，有脆友開車險些被「擊落」，擔心造成其他車輛危險，一路亮車尾閃燈警示，跟車到湖口服務區報警查獲，案由國道警察處理中，網友大讚見義勇為救人命！
脆友gend.le.52今天分享國1驚魂記，指出一輛車子在國1北上停內線2次，開始蛇行，時速30公里、40公里還撞兩次分隔島，一路從苗栗蛇行到湖口服務區，他沿路打雙閃跟車，國道警方於湖口服務區查獲涉嫌酒駕，並帶回調查，「終於可以回家睡覺了」，引起網友熱烈回響，感謝見義勇為，救大眾一命，這種繼續放著不管不是自撞就是撞死別人。
gend.le.52表示，當事人開車停內線，差點被擊落，只好這樣做，就是怕當事人撞到別人，今天凌晨1點24分從國1約140公里、苗栗縣銅鑼鄉北上路段，一路跟到湖口服務區，至少4、50分鐘，過程「我都快嚇死」！
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