桃園市藝文特區某律師事務所昨訂購下午茶雞排及鯛魚燒，外送餐點陸續送達，員工下樓取餐，發現6份雞排憑空消失，調閱大樓監視器，驚見拿走雞排的竟是送來鯛魚燒的Uber Eats外送員，林男5小時後落網稱「忘了」，雞排已無蹤影。

這起離譜的餐點失竊事件，起因於律師事務所老闆請同仁吃下午茶，員工透過外送平台分別訂購雞排及鯛魚燒，沒想到原本令人期待的下午茶，竟演變成一場竊案。

根據被害人事後在社群平台Threads發文，當天下午同仁開心等著吃下午茶，沒想到餐點送達後，清點才發現雞排少了整整6份。大家原以為可能是外送過程出錯，沒想到調閱大樓監視器後，竟發現拿走雞排的不是送雞排的外送員，而是另一筆鯛魚燒訂單的外送員。

原PO氣憤表示，監視器已經拍下相關過程，外送平台也有外送員姓名，同仁隨即帶著證據前往警局報案，還在貼文中留下「恭喜你惹到一整組律師，律師們肚子非常餓」的話，引起網友關注。

桃園分局表示，被害人透過外送平台訂購兩筆餐點，分別為雞排及鯛魚燒，20日下午3時18分兩筆訂單均顯示餐點已送達，被害人下樓取餐時，卻發現6份雞排不翼而飛。經調閱大樓監視器，確認是負責外送鯛魚燒的外送員順手拿走了雞排，隨即向桃園分局同安派出所報案。

警方受理後積極追查，根據被害人提供的「外送夥伴：睿豐」和機車車號，昨晚8時前已將涉案的41歲林姓男子查緝到案，林男供詞顛三倒四，表示「他記不得了」，還說「應該是送餐順序弄錯了」，全案依竊盜罪函送偵辦。

貼文曝光後，網友紛紛湧入留言區朝聖，最受矚目的就是被害人竟是一整組律師，讓不少人忍不住調侃外送員這次真的踢到鐵板，有人留言「最不能惹的群眾之一，飢餓的律師團」、「這根本是在關公面前耍大刀」、「外送員一定想不到偷到律師的東西，有夠慘」，還有人笑稱「整間事務所的律師都在翻六法全書」。

也有網友形容這根本是「天崩開局」，認為外送員可能沒想到，原本只是拿走幾份雞排，最後卻讓整間律師事務所成為被害人，事件還迅速在網路發酵。有人甚至打趣表示，這情況不亞於在警察局裡搶劫，留言區儼然成為網友集體調侃現場。

不過，討論並非一面倒以玩笑看待，也有自稱外送員的網友出面表達不滿，直言「真的是害群之馬，最討厭這種人」，還有人表示支持被害人提告、不和解，認為少數外送員的不當行為，會讓其他認真工作的外送員無端受到質疑，甚至影響整個產業的信任。

另有網友提醒，若雞排遭拿走卻沒有調閱監視器，原本負責配送雞排的外送員可能因此受到消費者誤會，甚至被平台追究責任，認為不能因為餐點短少就直接認定是出餐店家或原配送員的問題。

警方提醒，外送餐點應依照訂單資訊交付，非屬自己配送的物品，不得擅自取走，民眾若發現餐點遭竊，可保留訂單紀錄、配送資訊及監視器畫面，立即向警方報案，以利釐清案情。