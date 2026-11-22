高雄市某國小傳出疑似校園霸凌，一名家長控訴，孩子屢遭班上同學吐口水、辱罵、過肩摔，氣得驗傷提告。涉事學生這學期校安通報逾20次，校方已介入輔導。示意圖，非新聞當事人。聯合報系資料照 簡慧珍

高雄、台南接連爆出虐童疑雲，高雄一所國小學童屢遭同學吐口水、辱罵、過肩摔，涉事學生經校安通報逾廿次，家長不堪孩子身心受創提告；台南某私幼則爆出教師掌摑幼童影片，教育局已要求涉案教師停職，並全面清查是否還有其他幼童受害。

高雄一名家長控訴，開學後孩子屢遭班上一名同學肢體攻擊，情緒變極度敏感、焦慮不安，她已驗傷、報警，沒想到本月十八日孩子在學校再被辱罵「狗」、遭拉扯衣服跌倒。令她更氣憤的是對方家長撂話「社會事不是這樣處理的」，令人心生畏懼。

據了解，涉事學生為轉學生，先前在原校因情緒失控與同學衝突，轉校後仍頻繁發生衝突。校方已安排這名學生母親入班陪讀、協助就醫及心理衡鑑，並在情緒失控時即時帶離輔導。教育局另專案撥款，協助聘任教學觀察員入班觀察。

另外，網路流傳台南某私立幼兒園教師搧打幼童影片，南市議員李宗霖要求啟動調查，教育局昨派員了解，事發時間為本月廿日午休時段。

李宗霖表示，幼兒園四、五個月前就有家長在Google評論區控訴教師推頭、打巴掌，甚至帶其他幼童公審孩子，園方當時稱不記得打巴掌情事，涉事教師已離職。這次他要求立即隔離涉案教師、保全監視器畫面，全面清查受害幼童，若查證屬實，應依法解聘並通報全國不適任教育人員系統。教育局表示，正調取監視器影像釐清經過，也主動清查是否有其他幼兒遭受不當對待，「幼兒安全不容妥協」。