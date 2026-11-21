台鐵潮州分部1名清潔人員今被發現陳屍宿舍，經報警及救護車到場確認已離世。台鐵說，死因及事發經過待釐清，將配合調查，已安排主管慰問家屬，將依家屬意願，提供關懷及必要協助。

根據台鐵公司內部通報指出，該名員工11月18日上班時間為中午12時30分至晚間9時30分，19日為例假，20日則請公假安排至醫院健康檢查，但當天未依預定前往醫院，單位也無法聯繫上該員工，直到今天上午10時30分許才被發現陳屍於備勤房舍清潔人員休息室。

台鐵透過文字說明，今天上午10時30分1名潮州分部清潔人員在宿舍房間內被發現，現場經報警、救護車到場確認已離世，公司深感哀痛，已向家屬致上誠摯慰問。

台鐵指出，目前死因及事件經過仍待釐清，公司已請附業處潮州分部及職安室查明相關情形，並配合有關機關調查，而今天已安排主管前往慰問家屬，並將依家屬意願，提供後續關懷及必要協助。