台北捷運文湖線今天傍晚發生車廂肢體衝突，16歲少年搭車時不滿42歲余姓男子頻頻注視，出言問「你是在看我帥嗎？」，雙方隨即爆發口角並在車廂內互毆，警方獲報介入將2人帶回，雙方均受皮肉傷，警詢後依違反社會秩序維護法「互相鬥毆」裁處；少年家長另對余提告傷害。

北市中山分局大直派出所21日下午5時許獲報，稱北捷劍南路站往大直站方向的列車車廂內有人打架，員警到場衝突已平息，詢問了解，是16歲少年疑惑同車廂的余姓男子不斷看自己，不滿詢問「你是在看我帥嗎？」，余回嗆，雙方直接在車廂內拉扯，直到列車停妥大直站後下車。

警方確認雙方僅有擦挫傷，無需就醫，隨即將2人帶回派出所釐清案情，並依規定通知少年家長到場，警詢後依社維法第87條第2款裁罰，最高可罰1.8萬元。

另外，少年家長不滿孩子被攻擊，事後對余提告傷害罪；警詢後函送台北地檢署偵辦。