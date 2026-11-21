桃園市警察局中壢分局於11月20日晚間執行「雷霆除暴擴大臨檢」勤務，由桃園市警察局長廖恆裕親赴坐鎮，針對轄內治安熱點及娛樂場所加強查察，同步取締酒駕、毒駕、危險駕車及噪音車輛。統計14日至20日共查獲各類刑案80件70人。

中壢分局表示，本次勤務規畫4組路檢及4組臨檢編組，針對18處場所執行臨檢，並於主要道路實施攔查。14日至20日共查獲各類刑案80件70人，其中查獲詐欺案件（含詐欺車手）29件29人、竊盜案件7件7人、毒品及毒駕相關案件11件6人，以及妨害自由、公共危險、妨害公務等案件，另查獲各類通緝案件24件21人。

針對毒品及危險駕駛也持續查緝，其中，桃園分局武陵派出所於11月18日23時12分許，接獲自小客車在中山東路逆向衝撞後逃逸報案，警員調閱監視器掌握車輛動向，迅速在福昌街查獲42歲王姓男子。王男於盤查時激烈反抗，經支援警力合力制伏，查獲依托咪酯等違禁物品，唾液快篩呈毒品陽性反應，全案依法移送偵辦。

另，桃園市警察局保安警察大隊於11月20日22時05分許，在楊梅區查獲53歲葉姓男子。警員巡邏時發現葉男駕車未繫安全帶，示意停車受檢，葉男卻加速逃逸，最終駛入窄巷遭查獲。警方起獲海洛因3包，安非他命5包及吸食器2組，全案依涉嫌違反毒品危害防制條例及公共危險罪移送偵辦。

中壢分局長林鼎泰強調，維護治安與交通安全沒有空窗期，警方將持續針對治安熱點加強查緝，嚴查毒品、酒駕及毒駕等危害民眾安全的不法行為，以具體行動守護市民平安，讓民眾安心生活、平安出行。