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借車給人毒駕致死「將沒入」 中壢分局曝唯一例外：須舉證遭擅自開走
有多項前科的28歲林姓男子，昨晚行經桃園市中壢區中華路一段時，毒駕先後衝撞超過20台機車，還造成6人受傷1人死亡，按照「道路交通管理處罰條例」，警方可依法沒入車輛，但林男是向朋友借車釀禍，警方說明，以20日毒駕事件為例，雖然車輛不屬於肇事駕駛，但仍應沒入車輛。
依據「道路交通管理處罰條例」第35條第9項規定，若駕駛若因而肇事導致他人重傷或死亡，或屬於毒駕（第 1 項第 2 款）、拒絕接受毒駕稽查或測試檢定者，則沒入該車輛。以20日毒駕事件為例，雖然車輛不屬於肇事駕駛，但仍應沒入車輛。
中壢分局指出，除非車主可以舉證，自己並無將車子借給林男，「是林男自己把車開走」，只要車輛被沒入，一致放置在保管場，直至判決結果確定，是要銷毀或是變價拍賣，除非被判無罪才會發還車輛。
另外，也有車行擔憂，如果按照正常流程租車，但租賃人有毒駕行為，擔憂酒駕扣牌怎麼辦，中壢分局回應，只要租車行可以拿得出相關證明，會有另外的條例，讓車行領回車子。
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