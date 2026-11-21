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高雄小貨車違規跨雙黃線釀19歲女大生身亡 家屬怒圍毆25歲駕駛
19歲林姓女大生昨天下午3時30分騎機車行經高市永安區保安路時，駕駛小貨車的25歲李姓男子疑貪圖方便，從路邊跨越雙黃線迴轉，導致林女閃避不及迎面撞上，傷重送醫不治；檢警今天下午相驗遺體前，家屬情緒激動怒圍毆李男，檢察官急召警力保護李男離開。
轄區三民二警分局鼎金派出所警網到場時，死者家屬和李男已無肢體衝突狀況，李身體有輕微擦挫傷，但向警方表示不需就醫。
這起車禍事故發生在昨天下午3時30分，當時李男駕自用小貨車沿保安路路邊起駛後，疑貪圖方便違規跨越雙黃線迴轉時，林姓女大生騎機車直行，來不及反應，當場猛烈撞及小貨車。
林女連人倒地後，因頭部受創、肢體骨折，當場無生命跡象，經送醫搶救，仍宣告不治。警方事後對李男實施酒測無酒精反應，除針對違規迴轉行為製單開罰外，全案警詢後依過失致死罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。
今天下午1時45分檢警相驗林女遺體，釐清死因，並傳肇事者李男至殯儀館問訊，當時家屬在臨時偵查庭前等候檢察官，見李男到場，耐不住激動悲傷的情緒，上前對李男一陣猛打。
檢察官急召轄區鼎金所警員到場維護秩序，警方到場時，現場已無衝突情形，李男因身體輕微擦挫傷，但表示不需就醫，隨後被警方帶離現場。
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