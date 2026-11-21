台北市大安區今天凌晨發生2輛大貨車碰撞事故，26歲翁姓男子駕駛工程用大貨車，行經四維路52巷與大安路1段口時，與43歲洪姓男子駕駛的另一輛大貨車發生碰撞，翁男車輛遭撞擊左側車身，瞬間失控翻覆，車上2名乘客手臂擦傷，所幸自行脫困，沒有生命危險。

大安分局調查，事故發生在今天凌晨1時38分許，翁男駕駛大貨車沿四維路52巷由東往西行駛，準備通過大安路1段路口時，與沿大安路1段由南往北行駛、洪男駕駛的大貨車發生碰撞。

警方初步研判，翁男行經無號誌路口，疑未停車確認左側來車便通過，洪男則疑似未減速，雙方車輛在路口碰撞，洪男車輛撞上翁男所駕大貨車左側，強大橫向撞擊力道導致翁男車輛失控翻覆，雙方車輛均有不同程度毀損。

事故發生後，翁男車上2名乘客陳男、黃男自行脫困，2人手臂擦傷，認為傷勢輕微，未由救護車送醫，事後自行就醫。警方獲報趕抵現場處理，確認雙方駕駛均無明顯酒味或酒容異常，經同意未實施酒測，駕籍資料也都正常。

大安分局表示，雙方是否涉及未停讓、未減速等違規情形，仍須進一步調查釐清。警方提醒，駕駛人行經無號誌路口應減速慢行，確認左右來車狀況，避免發生碰撞事故。

台北市大安區發生貨車相撞事故。記者廖炳棋／翻攝

台北市大安區發生貨車相撞事故。記者廖炳棋／翻攝

台北市大安區發生貨車相撞事故。記者廖炳棋／翻攝

台北市大安區發生貨車相撞事故。記者廖炳棋／翻攝