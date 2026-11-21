台北市消防局今天表示，行動電源事故頻傳，鋰電池即使未連接充電設備，仍應妥善存放，避免擠壓、碰撞、過度充放電和放置高溫環境，以降低鋰電池異常起火風險。

行動電源事故頻傳，如高雄捷運衛武營站月台昨天發生一起行動電源自燃事件。台北市消防局今天透過新聞資料表示，台北捷運車站日前也發生1起行動電源火警事故，經查是因乘客背包內的行動電源冒煙，導致車廂出現大量濃煙。

此外，台北市日前也曾發生民眾把行動電源放在沙發充電卻在凌晨時無故起火，引燃沙發等周遭可燃物，因住宅用火災警報器及時發出警報，民眾驚醒後及時逃生。

台北市消防局指出，可重複充放電的鋰離子電池，廣泛應用包含行動電源、無線電動工具、電動輔助自行車、微型電動二輪車等產品。

消防局表示，因鋰電池產品日益普及，統計從民國110年至今年10月底，北市累計發生258起鋰電池火災，已造成27傷、2死，以行動電源火災占29.1%為最多，41.3%事故是發生在非充電。鋰電池就算未充電，可能因電池受損、內部異常等狀況釀火災。

消防局表示，民眾選購鋰電池產品，應選擇經濟部標準檢驗局公告應施檢驗範圍的產品，並認明商品檢驗標識，和使用符合產品規格原廠或合格充電設備。

消防局指出，使用行動電源時應依原廠說明操作，避免過度充放電或在高溫環境使用，勿把鋰電池產品長時間放在陽光直射處、密閉高溫車內或其他熱源附近，充電時行動電源及其他鋰電池產品應遠離可燃物。

此外，平時應定期檢查鋰電池產品外觀及使用狀況，如發現電池膨脹、異常發熱、冒煙、有異味、漏液或充放電功能異常等，應停止使用及充電。

消防局表示，鋰電池火災可能發生於充電、使用或存放期間，民眾應落實正確選購、充電及存放習慣，也應在住宅內設置住警器。