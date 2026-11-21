新北市中和區今天發生一起家庭糾紛傷人案。51歲王姓女子與53歲胡姓丈夫因家庭問題爆發激烈口角，王女情緒失控竟持水果刀朝丈夫背部刺傷。中和警分局接獲110報案後迅速派員趕抵現場，當場依準現行犯逮捕王女並協助傷者送醫，全案依法移送新北地檢署偵辦。

警方表示，今日上午11時許接獲民眾撥打110報案，指稱中和區景平路一處民宅內傳出激烈爭吵聲響，疑似發生家庭糾紛情事。轄區派出所接獲通報後不敢大意，立即派遣線上巡邏警力火速趕赴現場查處，及時介入避免衝突進一步擴大。

經員警到場初步了解，涉案的51歲王姓女子與受傷的53歲胡姓男子為夫妻關係。兩人平時便常因意見不合產生摩擦，今日上午再度為了子女管教方式以及日常金錢觀念等問題發生激烈爭執，雙方在言語交鋒過程中互不相讓，現場氣氛一度十分緊繃。

在爭吵過程中，王姓女子因一時情緒過於激動、理智斷線，竟順手拿起屋內的水果刀，朝胡姓丈夫的背部揮刺攻擊，導致胡男當場背部受創流血。所幸警方接獲通報後在第一時間抵達現場，迅速控制住場面並將雙方隔開，阻止了更嚴重的傷害發生。

員警到場檢視已自行下樓傷者狀況，發現胡姓男子背部留有明顯刀傷，隨即通報消防救護人員到場協助處理。救護人員抵達後為胡男進行初步包紮止血，並緊急將其送往雙和醫院進行救治，經院方治療後胡男意識清楚，暫無生命危險。

另一方面，現場員警在確認犯案過程與事證後，當場依殺人未遂及傷害罪之準現行犯身分，將行兇的王姓女子予以逮捕，同時在現場查扣犯案用的水果刀作為證物，隨後將王女帶返派出所進行偵訊，以釐清詳細的案發經過與動機。

全案經警方完成相關調查與筆錄製作後，警詢後依涉嫌殺人未遂、傷害罪嫌以及違反家庭暴力防治法等罪名，將王姓女子移送新北地檢署偵辦，並依規定協助相關家暴通報與保護措施。中和警分局也藉此呼籲民眾，面對家庭溝通或意見分歧時應保持冷靜理性，切勿因一時衝動採取暴力行為，以免觸法並造成難以挽回的遺憾。

新北市中和區今天近中午發生家庭糾紛起口， 妻子涉揮水果刀刺傷丈夫，中和警迅速到場逮人法辦。記者王長鼎／翻攝