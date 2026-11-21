高雄市永安區昨天下午3時30分許發生一起死亡車禍，25歲李姓男子駕駛自用小貨車沿保安路路邊起駛後，疑貪圖方便違規跨越雙黃線迴轉，當場與同向直行、由19歲林姓女子騎乘的普通重型機車發生猛烈碰撞，林女倒地後傷勢嚴重，經救護人員送醫搶救仍宣告不治，警方對李男實施酒測無酒精反應，除針對違規迴轉行為製單開罰外，全案警詢後依過失致死罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

岡山警分局指出，永安分駐所員警昨天下午3時30分許接獲報案，指稱永安區保安路與永安路口發生交通事故，立即派員趕赴現場處置並實施交通疏導，維持往來人車安全。

警方初步調查，當時25歲李姓男子駕駛自用小貨車沿保安路南向路邊起駛後，疑未依規定行駛，直接違規跨越雙黃線迴轉，與同向沿保安路直行的19歲林姓女騎士發生碰撞，林女連人帶車倒地，經救護車緊急送醫急救，最終仍因傷重宣告不治，肇事的李男現場則未受傷。

警方對李男進行酒測，確認無酒駕情事，林女酒測值則尚待進一步檢測，警方已調閱周邊監視器及行車記錄器影像還原事故經過，並通知鑑識人員到場採證，依規定報請橋頭地檢署檢察官相驗釐清死因。

針對李男違規跨越雙黃線迴轉的行為，警方已依道路交通管理處罰條例第49條第1項第2款製單舉發，可處1800元以下罰鍰，詳細肇事原因與責任歸屬將交由交通警察大隊進一步分析研判，全案警詢後將李男依過失致死罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。