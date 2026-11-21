台東市外環道今天發生死亡車禍！一名29歲阮姓男子上午9時許騎乘大型重型機車往知本方向上班途中，行經事故路段時，疑似車輛失控自撞路旁圍籬，騎士重摔倒地，當場失去生命徵象。警消獲報後趕抵現場，緊急將人送往台東馬偕醫院搶救，仍因傷勢過重宣告不治。

據了解，阮姓男子當時騎乘俗稱「小阿魯」的輕檔車，行經台東市外環道時，疑似發生輪胎異常或其他突發狀況，車輛突然失控偏離路面，撞上路旁圍籬。猛烈撞擊造成機車車體嚴重毀損，零件散落路面，騎士也因撞擊重傷倒地。

台東縣消防局接獲通報後派員前往救援，發現騎士已無生命徵象，立即進行急救處置並送往台東馬偕醫院，經醫療團隊搶救後，仍宣告不治。

警方獲報後封鎖事故現場，進行交通事故採證及測繪，並將進一步調閱周邊監視器畫面，釐清事故發生經過。至於是否涉及輪胎爆胎、車速過快或其他因素，以及騎士有無酒駕情形，仍待警方調查及相關檢驗結果確認。

警方提醒，用路人行車前應留意輪胎胎壓、胎紋及車輛各項安全狀況，行經道路時也應依速限行駛，隨時注意路況，避免因突發狀況造成憾事。