選舉期間很多候選人安排掃街拜票，台中市梧棲區一名90歲失智老婦，日前在住家附近看見候選人掃街拜票，趁家人不注意，跟著拜票隊伍一路步行約1公里，她要返家時迷路，獨自徘徊於昏暗道路旁，熱心騎士及時發現並報警求助，警方不到10分鐘便成功確認老婦身分，順利協助返家，讓一家人終於放下心中大石。

清水警分局梧棲分駐所警員陳威廷獲報後，立即趕赴現場，發現老婦因失智無法清楚說出住家地址及聯絡電話，僅能以帶有海線口音的台語說出自己的姓名，然而發音較不清晰，讓警方一時難以辨識。考量當時寒流來襲，老婦身上僅穿著單薄衣物，警方擔心其受寒，先將她帶返派出所安置取暖，再由所內同仁耐心詢問、反覆確認發音，透過對姓名的不同讀音及線索交叉比對，不到10分鐘便成功查出老婦住處。

陳員開警車護送老婦返家，途中1名婦人看見警車，立即上前招手攔車表示「我要報案！」沒想到一看到警車後座的老婦，隨即驚喜喊道：「這是我婆婆啦！」原來婦人正是四處奔波尋找婆婆的家屬。老婦見到熟悉的家人後，情緒頓時激動，眼眶泛紅，差點掉下眼淚。

家屬表示，發現婆婆不見後，全家人全員出動四處尋找，同時在住家附近調閱監視器，希望能盡快找到人。所幸警方及時協助，讓老婦平安返家，家屬對警方及熱心民眾的即時協助表達由衷感謝。

清水警分局梧棲分駐所所長莊凱宇提醒，家中若有失智長者或亟需照顧的家人，應隨時注意行踨避免讓其單獨外出，外出時最好由家人或照護者陪同，並可讓長者隨身配戴記有姓名、聯絡電話及其他必要辨識資訊的識別手環或卡片，以利迷途時能迅速聯繫家屬。此外，若發現疑似迷途長者，請主動關懷並立即撥打110報案，讓警方及時伸出援手，共同守護長者安全。