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高雄小港沿海一路車禍頻傳！曳引車自撞分隔島司機受傷
高雄市小港區沿海一路又發生車禍，昨天晚間50歲藍姓男子駕駛曳引車，在沿海一路行與立群路口，自撞中央分隔島，造成身體擦挫傷，所幸自行就醫後無大礙。警方酒測無酒精反應，詳細肇事原因仍待調查。
小港區沿海一路經常出車禍，11月11日也發生過轎車迴轉撞上計程車，造成3人受傷，沿線交通安全再度引發關注。
小港警分局表示，昨天晚間8時17分接獲通報，指沿海一路與立群路口發生交通事故，漢民派出所及小港交通分隊立即派員趕赴現場，進行事故測繪、交通管制及車流疏導，並排除道路障礙，恢復交通順暢。
警方初步調查，50歲的藍姓司機駕駛曳引車，沿小港區沿海一路北往南行駛，疑因不明原因自撞中央分隔島，藍男身體擦挫傷，自行就醫後無大礙，經酒測沒有酒精反應。詳細肇事原因仍待高雄市警局交通警察大隊分析研判。
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