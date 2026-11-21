高雄陳姓9歲男童前天傍晚和母親到藍田路公園玩耍，母親告知要返家吃晚飯了，但男童玩得起勁不聽勸，一回頭發現母親已不見蹤影，當場號啕大哭，母親則在公園另一頭找人，警方獲報到場，安撫男童情緒，引導男童說出家地址護送返家。

楠梓分局援中派出所前晚6時許接獲報案，指藍田路上公園有孩童疑似走失，線上警網隨即趕赴現場。警方到場後，發現9歲的陳姓男童不停啜泣，先安撫他的緊張情緒。

警方見男童逐漸緩和後，像大哥哥般引導男童說出名字及住家地址，確認住處就在公園附近，牽著男童的手一路護送他平安返家，並告知男童母親注意小孩安全，男童母親見兒子安然無恙，

經了解，9歲陳姓男童當日17時許與母親到公園玩耍，期間母親告知準備返家吃晚飯，但男童玩得正High，一回神才發現母親已不在身旁，在公園內徬徨無助大哭。

男童母親發現兒子不見人，焦急在公園內尋找，當時有民眾先報案，警方到場後安撫男童緊張情緒，像大哥哥般耐心陪伴並引導他說出名字及住址，確認住處就在附近後，牽著男童的小手一路護送他平安返家。男童母親接獲警方通知趕回家，見兒子安然無恙，頻向員警表達感謝。

高雄陳姓9歲男童前天傍晚和母親到藍田路公園玩耍，因貪玩和母親走失大哭，警方獲報安撫情緒護送返家。記者石秀華／翻攝