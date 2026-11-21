彰化縣百年古廟永靖鄉甘澍宮今清晨失火，彰化縣消防局出動各式消防車13輛前往搶救，40分撲滅火勢，不過一樓大殿內部陳設部分燬損，二樓被煙燻，幸無人員傷亡。起火原因有待調查。

據了解，永靖鄉甘澍宮今清晨1點18分發生火警，有民眾目擊從3樓開始燃燒，宮廟內大量木建構及易燃紙燭，火勢一發不可收拾，濃煙四竄、熊熊火光，有如陷入火海。消防局21分接獲通報，出動13輛消防車、1輛救護車、26名消防人員趕往搶救，火勢在56分控制，2時9分撲滅。

永靖鄉民代表會主席林致安約兩點到場關心，獲知開基大媽「甘露媽」和二媽、三媽先被請到甘澍宮管理委員會執事人員家中安奉，其餘體型較大神尊不方便搬動留在現場，包括甘露媽在內的神尊正面彩繪被燻黑，二樓內部陳設也被煙燻，宮廟主體外觀局部受損，所幸沒人員受傷。

甘澍宮位在永靖鄉湳港湳港莊五谷會田，日治昭和二年（1927）建廟，主祀天上聖母，建物歷經一甲子老舊，民國87年重建，採「華南式」屋頂、煵煬剪粘、重簷歇式、三門宮殿型，外觀巍峨，內部陳設莊嚴華麗。