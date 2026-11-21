高雄市六龜區著名的「獅山胡椒園」今天清晨6時許發生火警，消防人員接獲報案後隨即趕往現場救火，火勢在上午8時30分左右撲滅，但餐廳已完全付之一炬，所幸因發生在清晨並無人受傷，起火原因仍待調查，財物損失由屋主自行估算中。

火警發生的地點是當地知名的「獅山胡椒園」，胡椒園號稱全台規模最大的本土胡椒農園，在1甲多的土地上種了約1萬5千棵胡椒樹，由陳家第二代從父親陳振山手中接下經營，已在台27線荖濃溪畔經營多年，除了種植國產胡椒，也用自家放養的土雞、塗上特製黑胡椒香料烘烤，推出招牌胡椒雞，吸引遊客上山品嚐，是六龜山城的特色農遊景點之一。

不過今天上午6時許，胡椒園建築的廚房餐廳位置疑似因電線走火導致火警，火勢迅速蔓延，隨即將整棟鐵皮建築吞噬，甚至一度燒向一旁棚架，就連餐廳前的樹木都慘被燒焦，不過因事發在清晨，並未有遊客，因此無人傷亡。

高雄市消防局表示，冬季天氣乾燥，山區住宅離消防分隊較遠，提醒民眾用火、用電要注意安全，並裝設住宅用火災警報器，及早發現、及早應變。

從胡椒園遠遠望去可見濃煙竄天，消防人員布設水線灌救。記者巫鴻瑋／翻攝