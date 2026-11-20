台北市萬華區峨眉街今天下午發生街頭暴力事件，49歲蘇姓男子酒後向36歲呂姓路人等3人索討香菸及檳榔，討不到又不斷挑釁，惹得3人不滿，竟準備棍棒，等蘇男再次上前索討時，趁他不注意持棍攻擊，打得蘇男頭部撕裂傷送醫。警方獲報趕抵，當場逮捕呂男等3人，查扣3把棍棒，全案依聚眾鬥毆罪嫌移送法辦。

2026-11-20 21:14