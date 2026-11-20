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半小時燒光近千萬…台南油電超跑BMW i8起火 只剩4顆鋼圈可辨
李姓男子昨晚7時許駕駛1輛BMW i8油電混合超跑，行經中西區金華新路與大涼路交叉路口，突然發現車身有燒焦異味，將車停靠在路邊後隨即冒出火苗，瞬間陷入火海，雖經消防人車到場灌救，半小時即付之一炬，僅剩4個輪胎鋼圈依稀可辨，損失慘重。
台南市警二分局中正所所長黃貞融說，昨晚7時許，接獲1名駕駛報稱，開車時疑似聞到異味，停靠路旁檢查，下車後車輛隨即自燃。駕駛立即撥打110報案，後續消防隊到場將火勢撲滅，員警則在周邊協助管制交通，現場無人員傷亡，而該車輛嚴重燒毀。
台南市消防局獲報後出動15車、37人前往搶救，近26分鐘撲滅火勢。據調查，BMW i8屬於油電混合動力車款，搭載鋰電池，火勢撲滅後，消防人員仍持續射水降溫，避免電池持續發熱衍生危險。
至於詳細起火原因及財物損失仍有待進一步調查釐清。
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