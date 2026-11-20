桃園市中壢區今晚7時發生嚴重車禍，28歲林姓男子轎車不明原因衝上路邊人行道，撞進路旁店家機車停車格，造成6人輕重傷，其中1人傷勢較重，目前OHCA已送醫搶救，目前身分仍不確定；警方正在釐清事故發生經過與原因。

警消指出，OHCA民眾是年約40歲、姓氏不詳的女性，目前送桃園醫院搶救中。另有50歲林姓女子身體擦挫傷拒送醫、31歲侯姓男子頭部撕裂傷送中壢天晟、31歲賴姓女子身體擦傷及撕裂傷送中壢天晟、27歲黎武姓女子骨折送中壢天晟，而轎車駕駛林姓男子頭部挫傷送桃園醫院。

張善政表示，事故發生後，消防、警察及相關單位已立即到場處理，全力協助傷者救治及排除狀況。他已請市府相關單位持續掌握傷者狀況，提供必要協助，並全力釐清事故原因。

張善政也說，希望所有傷者平安，早日康復。也請市民朋友行經事故周邊時留意安全，配合現場人員指揮。