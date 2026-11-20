台北市萬華區峨眉街今天下午發生街頭暴力事件，49歲蘇姓男子酒後向36歲呂姓路人等3人索討香菸及檳榔，討不到又不斷挑釁，惹得3人不滿，竟準備棍棒，等蘇男再次上前索討時，趁他不注意持棍攻擊，打得蘇男頭部撕裂傷送醫。警方獲報趕抵，當場逮捕呂男等3人，查扣3把棍棒，全案依聚眾鬥毆罪嫌移送法辦。

萬華分局西門町派出所今天下午5時許接獲報案，指峨眉街有人打架，員警趕到現場，發現蘇男頭部受傷，經了解，蘇男酒後不斷向呂姓路人等3人索討香菸、檳榔，因未能如願，持續出言挑釁，雙方因此發生糾紛。

警方調查，呂男等3人不滿蘇男一再糾纏，準備好棍棒，等蘇男又上前索討香菸及檳榔時，趁他毫無防備，持棍朝他攻擊，造成蘇男右後方頭部撕裂傷。蘇男隨後被送醫治療，所幸意識清楚，沒有生命危險。

警方當場將呂男等3人逮捕，並查扣作案使用的3把棍棒，詢後依涉嫌聚眾鬥毆罪移送台北地檢署偵辦。

呂姓路人等三人，不滿醉漢挑釁，持棍棒打人後遭警方逮捕。記者廖炳棋／翻攝