高捷橘線一輛列車今晚7時14分駛入衛武營站上行月台時傳出旅客行動電源突然自燃，旅客發現後透過車內緊急對講機通知司機員，後使用車內滅火器撲滅火勢，導致列車進站時，整輛車和站內冒陣陣白煙，一度引起虛驚，所幸無人受傷。

在高捷衛武營站候車的旅客目擊過程，將畫面PO網，有網友回應指，「剛剛搭車經過衛武營的時候就一直有很奇怪的聲響，嚇爛還好沒下車」；另有網友笑問「怎麼有梅乾扣肉的味道」、「捷運站裡怎麼會有梅干蒸豬肉的味道」。

高雄捷運公司今晚指出，高雄捷運橘線一列列車今晚7時14分於O10衛武營站上行月台接獲旅客通報，指車廂內有行動電源自燃，旅客發現後，透過車內緊急對講機通知司機員，並使用車內滅火器撲滅。

高捷表示，高捷獲報後，同步緊急安排人員在車站待命，列車進站後旅客將該行動電源移至車外進行處置。目前該列車清車後結束載客任務。

高捷指出，站內冒出的白色煙霧為滅火器煙霧，本案無人員受傷，列車進站清車之後，已無進一步火源，目前已經回廠進行檢修。目前全線已恢復正常營運。

高捷強調，針對此類可能發生的意外事故，高捷例行均有進行多次演練並在服務台和月台備妥鐵桶水和拾物夾以因應相關可能發生的情況。此外，也在車站跑馬燈常態性的播放，提醒旅客使用行動電源的規範，例如充電時應拿在手上，勿放置於背包內，以免發生變化而無法即時處理。

高捷列車今晚7時14分駛入衛武營站上行月台時傳出旅客行動電源自燃，使用滅火器滅火，致列車進站時冒白色煙霧。圖／Threads網友gdsfe0712授權提供

高捷列車今晚7時14分駛入衛武營站上行月台時傳出旅客行動電源自燃，使用滅火器滅火，導致列車進站時冒白色煙霧。圖／Threads網友gdsfe0712授權提供