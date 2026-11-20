救護車示意圖。圖／AI生成

救命的救護車竟淪為私人接送專車？高雄遠東公司所屬救護車遭踢爆，疑似長期接送一名女子上下班，沿途還大開警鳴器、閃爍紅色警示燈，讓其他車輛紛紛讓道。高市衛生局今透過車牌辨識、監視器及民眾影片交叉比對，揪出違規接送及濫用警鳴器，依法重罰16萬元。

這起救護車接送爭議近日在網路引發關注，有民眾發現，三民區鼎中路一帶，經常有民間救護車在上下班時段出沒，上午8時許接送女子上班，傍晚再接送返回，行駛途中不時鳴笛、亮紅色閃光燈，其他車輛見狀紛紛閃避，讓目擊民眾看傻眼，質疑救護車難道成了享有道路優先通行權的私人交通工具。

民眾拍下影片，救護車停靠路邊後，女子提著隨身物品上車，車輛隨即駛離，並透露已持續一段時間，痛批假借救護勤務之名、行私人接送之實。

事件曝光後，衛生局介入調查，確認涉案車輛為遠東公司所屬民間救護車，業者管理人及相關人員到案說明，初步查證駕駛及接送人員均具救護技術員資格，業者也曾提出部分日期的救護勤務紀錄，但其他接送行程是否符合規定，有待釐清。

衛生局今公布最新調查進度，透過車牌辨識系統追查車輛行蹤，沿途調閱監視器影像，確認該輛救護車多次前往特定地點接送救護人員，期間還使用警鳴器及紅色閃光燈。

經核對行程後，業者未能提出對應救護勤務紀錄，認定違規事證明確，違反緊急醫療救護法第17條第2項、及救護車裝備標準及管理辦法第4條規定，分別擬裁罰6萬元及10萬元，合計16萬元。

依規定，救護車只有執行緊急救護勤務，才能使用警鳴器及紅色閃光燈，救護車使用也有明確限制，對業者違規行為絕不寬貸，後續將擴大追查相關行程，嚴格蒐證、依法嚴辦，避免珍貴的緊急救護資源遭到濫用。