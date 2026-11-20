黃姓男子平常居無定所，流浪鳳山體育館停車場周圍，今天上午管理員發現黃男氣若游絲，詢問是否要叫救護車，但黃婉拒；沒料，有中午有民眾見黃男躺在紙箱上一動也不動隨即報案，警消趕抵現場，赫見黃已猝死未送醫，將報請檢察官相驗，釐清死因。

鳳山警分局指出，63歲黃姓男子平常露宿在鳳山體育館停車場旁，今天上午，管理人員見他似乎身體不舒服，多次關心其身體狀況，並詢問是否需要協助叫救護車，但黃男表示不需要協助。

沒料，接近中午12時，有民眾發現黃臉色蒼白，倒臥在紙箱上，一動也不動，隨即報警，救護人員檢視確認黃男已明顯死亡，未送醫；留下平常唯一家當地腳踏車在現場。

警方隨即通知鑑識人員到場採證，並調閱周邊監視器影像，初步排除外力介入，後續已通知家屬，並報請高雄地檢署進行司法相驗，以釐清確切死因。

高市黃姓男子流浪鳳山體育館停車場周圍，今天中午被人發現躺在紙箱上已猝死。記者石秀華／翻攝