雲林縣北港鎮一名年約25歲男子離家不知去向，昨天清晨曾出現在北港女兒橋附近，獨自沿著堤防往元長鄉方向走去，之後行蹤不明，已失聯超過24小時，男子獨自步行出走，又出現鄰近河川及偏僻堤防，其家人親友焦急尋人，今天提供照片及穿著特徵，請民眾協尋。

失聯男子年約25歲，身高約160公分、體重約70公斤，膚色偏黑、留著平頭，失聯時身穿白色上衣、黑色短褲，沒有騎乘機車或駕駛汽車，最後掌握的行進方向，是從北港女兒橋附近沿堤防往元長方向步行。

由於北港與元長交界一帶，除主要道路外，還有不少農路、堤防及河川周邊道路，部分路段人車較少，沿途也沒有監視器，男子究竟沿著堤防繼續前進或轉往其他方向，並不清楚。

隨著失聯時間拉長，家屬憂心，盼望曾行經北港女兒橋、元長方向堤防及周邊道路的民眾，是否曾看見符合特徵的男子，尤其沿線住戶、農民及往來駕駛，如有監視器或行車紀錄器拍攝到相關身影，也希望協助保留影像，提供警方追查。若有任何目擊線索，請立即撥打110通報警方，協助男子早日平安返家。