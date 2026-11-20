高雄市岡山區今天上午9時許發生一起死亡車禍，48歲陳姓男子駕駛營業貨運曳引車，行經仁壽路向介壽西路口右轉時，疑因「內輪差」不慎碰撞同向騎乘自行車的男子，自行車騎士倒地頭部當場被輾過，救護人員趕抵時已明顯死亡，警方除查出陳男轉彎未依規定打方向燈將依法開罰外，全案警詢後依過失致死罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

岡山警分局指出，前峰派出所員警今天上午9時許接獲報案，指稱岡山區仁壽路與介壽西路口發生車禍，警方初步調查，當時陳姓男子駕駛營業貨運曳引車沿仁壽路南往北行駛，至介壽西路口準備右轉時，疑因內輪差視線死角，與同向直行的自行車發生碰撞，騎士倒地後頭部受創嚴重，經救護人員檢視確認已無生命跡象，未送醫急救。

警方對曳引車駕駛陳男實施酒測與毒品檢測，均無酒駕或毒駕情事，目前已通知鑑識人員到場採證，並報請橋頭地檢署檢察官相驗，同時積極清查死者身分與家屬聯繫事宜。

警方因查出陳男在轉彎時未依規定使用方向燈，將依道路交通管理處罰條例第42條製單舉發，處3600元以下罰鍰，詳細肇事原因與責任歸屬，仍待交大進一步分析研判，警方警詢後先將陳男依過失致死罪嫌移送法辦。

岡山警方呼籲，大型車轉彎時存在內輪差與視線死角，用路人行經路口遇到大型車輛時，務必保持安全距離、切勿與大型車併行，大型車駕駛轉彎前也應提前打方向燈、減速慢行並反覆確認周邊人車動態，共同維護交通安全。