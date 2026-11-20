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疑閃避路面掉落物失控 國3彰化段小貨車翻覆2外籍男子受傷
一輛小貨車今天上午行經國道3號彰化市南下200公里處時，駕駛疑似為閃避路面掉落物，不慎失控翻覆，車上2名外籍男子自行脫困，分別受到肢體疼痛及手指擦傷，經消防人員送往彰化基督教醫院救治，意識均清楚。
彰化縣消防局今天上午9時5分接獲通報，指國道3號南下200公里中線發生車輛翻覆事故，立即派遣消防車2輛、救護車1輛及消防人員7人前往搶救。
消防人員抵達現場時，發現一輛小貨車已翻覆，車上2名男子均已自行脫困。其中，28歲越南籍范姓駕駛肢體疼痛，45歲印尼籍副駕駛則左手指擦傷，兩人意識清楚，經救護人員初步處置後，由救護車送往彰基醫院就醫。
據了解，兩名傷者某食品公司員工，事故發生時，小貨車疑似為閃避路面掉落物，導致車輛失控翻覆，詳細肇事原因及經過仍待警方調查釐清。
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