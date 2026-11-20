台南東區長榮與東寧路口本月16日發生一起車禍，一輛機車沿長榮路三段北往南直行至路口時，與沿長榮路三段南往北左轉轎車碰撞，其中，機車後座乘客因撞擊力道過大，遭噴飛至待轉區機車前輪上才停止，當事人驚嚇之餘高喊「幫我叫救護車」，現場畫面被PO上社群引發討論。

警方調查，這起交通事故發生於16日晚間8時20時許，22歲吳姓男子駕駛機車搭載18歲周姓女子沿東區長榮路三段北往南直行，至長榮與東寧路口時，與沿長榮路三段南往北左轉的46歲吳姓男子轎車碰撞，致吳姓騎士左腳骨折、後座乘客周女身體多處擦挫傷，並再碰撞機車待轉區的兩輛機車。

台南市警一分局交通分隊長楊政霖說，雙方駕駛酒測值均為0，相關肇事原因分局持續調查釐清中。同時，呼籲民眾駕車行經路口，應減速慢行，務必遵守交通號誌，並隨時留意道路狀況，保障自己及其他用路人安全。

這起機車與轎車車禍，騎士、後座乘客倒地後，並再碰撞機車待轉區的兩輛機車，導致騎士及乘客全身多處受傷。圖／讀者提供

台南東區長榮與東寧路口16日發生一起車禍，一輛機車行經路口與左轉轎車碰撞，導致機車騎士左腳骨折、後座乘客身體多處擦挫傷。圖／讀者提供