74歲葛姓婦人落詐團愛情陷阱，男方指投資可獲高利，葛婦信以為真，先至銀行領1萬5000美元遭攔阻，女兒獲報調監視器聽到母親電話中對男方喊「我愛你」錯愕不已，後發現母親不死心，打算捧5兩黃金面交，暗中報警逮獲女車手，保住母親積蓄。

楠梓警分局指出，74歲葛姓婦人因單身，在網路被一名有著中年帥哥頭像的男子吸引，加入好友後，被對方甜言蜜語耍得團團轉，後被慫恿加入投資群組，砸錢投資。

葛婦18日上午至楠梓區某銀行欲提領1萬5000美元折合台幣約50萬元，行員察覺有異報警。雖當下警方和行員聯手勸阻，葛婦打消領美金的念頭，但仍對男方愛情攻勢深信不移，轉身離開銀行後，又至另一家銀行將保險箱內的5兩黃金領出。

葛婦的女兒47歲程姓女子當天接獲警方通知指其母打算在銀行領美金一事，直覺事有蹊蹺，當晚調閱家中監視器查看，發現母親和男子通電話，頻對電話那一端喊「我愛你」，驚覺母親可能遭詐騙，得知母親隔天將帶著黃金去面交，暗中向加昌所報警。

警方昨天上午6時先前往楠梓區某公園守候，發現葛婦警覺性高，「使命必達」，為避免被警方盯上，還帶著女車手臨時轉往附近巷弄，將黃金雙手奉上給車手，警方見雙方交付黃金之際，現身表明身分，讓葛婦當場傻眼。

警方當場逮捕41歲許姓女車手，成功保住葛婦貴重財物；許女稱因無工作才當車手，全案警詢後依涉詐欺罪及違反洗錢防制法移送橋頭地檢署偵辦。

高雄74歲葛姓婦人落愛情陷阱，至銀行領50萬遭阻不死心，又改捧5兩黃金面交，女兒暗中報警逮獲女車手。記者石秀華／翻攝