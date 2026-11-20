苗栗縣泰安鄉士林部落昨晚發生住宅火警，警方及消防人員據報趕往處理，在現場管制及疏散，火警在晚間10點32分撲滅，無人傷亡，但現場供電設備遭火勢波及受損，導致苗栗縣泰安鄉士林部落及台中市和平區雪山坑部落同步停電，昨晚部落內有2名男子酒後口角發生肢體衝突，並到派出所製作筆錄，兩人離去後不久，部落就傳出火警，是否與兩人有關聯，待警、消調查釐清。

苗栗縣消防局表示，昨晚8點16分接獲泰安鄉士林村火警通報，出動象鼻、大湖、卓蘭消防分隊及第五大隊各式救災車輛10車16人前往搶救，火場是鐵皮搭造的住宅，起火後路旁電桿倒地引發電弧，情況危險，緊急通報電力公司斷電，火勢在晚間10點32分撲滅，燃燒面積約80平方公尺，現場無人員傷亡，相關起火原因及財物損失由火調人員後續調查釐清。

警方初步調查，昨晚有一名男子到士林部落找友人，雙方飲酒時疑因口角發生肢體衝突，事後雙方前往派出所製作筆錄。不料兩人離開派出所後不久，士林部落隨即傳出火警，因現場供電設備遭火勢波及受損，導致苗栗縣泰安鄉士林部落、台中市和平區雪山坑部落同步停電。

警方後續將針對相關人員及事發經過進一步調查，釐清火警是否與先前酒後糾紛有關，至於確切起火原因、財物損失及是否涉及人為縱火，仍待消防及警方進一步調查鑑識後確認。

大湖警分局呼籲，民眾切勿因一時口角衍生暴力衝突，應充分理性溝通，更不可採取縱火等危害公共安全行為，違法者將依法究辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

苗栗縣泰安鄉士林部落昨晚發生鐵皮屋住宅火警，警、消據報趕往現場管制及疏散，火勢在晚間10點多撲滅。圖／民眾提供

苗栗縣泰安鄉士林部落昨晚發生鐵皮屋住宅火警，警、消據報趕往現場管制及疏散，火勢在晚間10點多撲滅。圖／民眾提供

苗栗縣泰安鄉士林部落昨晚發生鐵皮屋住宅火警，警、消據報趕往現場管制及疏散，火勢在晚間10點多撲滅。圖／民眾提供