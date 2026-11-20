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影／台中行人暗夜違規橫越馬路 被車撞飛受傷送醫
台中市后里區一名男子昨晚穿越道路時沒走行人穿越道（即斑馬線），疑因視線不佳，他即將走過道路時被迎面而來轎車撞上，人彈飛倒地受傷送醫，真正肇事原因由警方調查中。
大甲警分局昨晚9時獲報指稱，在后里區三豐路三段有交通事故發生，立即派員前往處理。經員警到場了解，駕駛50歲李姓男子駕駛計程車沿三豐路三段南往北方向直行，行人66歲傅姓男子由道路左側穿越路口，人車發生碰撞，傅男受傷由救護車送往豐原醫院救治。
駕駛初步檢視無毒酒駕情事、行人傅男手腳擦挫傷，詳細肇事原因移請交通警察大隊研判。
大甲分局呼籲駕駛人務必遵守相關行車規定，隨時注意車前動態，行人穿越道路時，應充分注意來車，小心通行，以確保自身及其他用路人安全。
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