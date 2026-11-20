一名49歲陳姓司機駕駛桃小巴行經蘆興街時，不明原因車輛偏移與對向由60歲郭姓男子駕駛之小貨車發生對撞。圖：讀者提供

桃園市桃園區18日晚間發生桃小巴疑似遭毒駕波及的事故，昨(19)日在蘆竹區的桃小巴也傳出車禍。一名49歲陳姓司機駕駛桃小巴行經蘆興街時，不明原因車輛偏移與對向由60歲郭姓男子駕駛之小貨車發生對撞，造成小貨車駕駛腿部遭變形的車頭夾住，一度受困，經蘆竹警分局及消防人員到場協助脫困，趕緊將他送醫治療後，已經沒有大礙。

小貨車駕駛腿部遭變形的車頭夾住，一度受困，經蘆竹警分局及消防人員到場協助脫困，趕緊將他送醫治療後，已經沒有大礙。圖：讀者提供

蘆竹分局表示，警方接獲報案後立即派員趕赴現場處置疏導周邊車流，救護人員也協助傷者送醫及。該起事故巨大力道造成小貨車車頭及車門變型，夾住小貨車駕駛腿部，造成該駕駛受困，經消防人員到場後狀況排除，所幸郭男僅有腿部擦挫傷，經送往敏盛醫院救治後已無大礙，桃小巴司機則未受傷。

蘆竹分局提到，雙方駕駛經警方實施呼氣酒精濃度測試，酒測值均為0，無毒駕及酒駕情事。有關詳細肇事責任，尚待警方進一步調查釐清。

蘆竹分局呼籲，駕駛人行車時務必隨時注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，行經路口及路段時應減速慢行並保持安全車距，以確保自身與其他用路人之行車安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃小巴連2天出車禍！蘆竹蘆興街偏移猛撞小貨車1人送醫