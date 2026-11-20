台南安平區一處民宅頂樓水塔日前遭颱風強風吹落，暫放在住家門口，等待修復之際竟不翼而飛，台南市警四分局安平派出所獲報後，調閱監視器追查比對，鎖定61歲的蔣姓慣竊後查緝到案，警詢後依竊盜罪嫌函送偵辦。

警方調閱監視器追查比對，鎖定蔣姓慣竊後查緝到案，警詢後依竊盜罪嫌函送偵辦。圖／讀者提供

警方調查，無業的蔣嫌在安平地區涉及多起竊盜案件，平時騎乘機車或腳踏車四處尋找目標，只要發現具有變賣價值的物品，便伺機竊取後拿到資源回收場變賣，從電腦、螢幕、鐵架到廣告招牌，幾乎無所不偷。而這次連體積龐大、重量不輕的水塔也不放過，犯案行徑相當大膽，但最終仍難逃法網。

經了解，被害人住家頂樓水塔日前受颱風過境時強風吹落，暫時放置在住家門口，等待吊車協助吊回頂樓修復，未料上月30日晚間6時30分許遭竊，報警處理。

安平派出所員警調閱周邊監視器發現，蔣徒手將水塔搬走，再放上手推車載離現場，隔日下午更騎乘腳踏車，利用推車載運水塔前往資源回收場變賣，僅換得540元。警方經訪查及影像比對，終於確認蔣的身分並查緝到案，警詢後依竊盜罪嫌函請台南地檢署偵辦。

安平派出所員警調閱周邊監視器發現，蔣嫌徒手將水塔搬走，再放上手推車載離現場，隔日下午更騎乘腳踏車，利用推車載運水塔前往資源回收場變賣。圖／讀者提供