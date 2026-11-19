陸軍十軍團晚間表示，成功嶺第302旅2名義務役新訓役男，於17日晚間在營內遭同袍毆打成傷，單位獲悉後即將受傷人員送醫治療及驗傷，均無生命危險，已出院返回部隊休養，另通報憲兵隊入營調查，將肇事士兵移送法辦，同時聯繫雙方家屬說明案況。

據了解，事件起因2名役男在新訓期間因經常作弄同梯新兵，導致其他部分役男積怨在心，趁結訓分發前夕對當事人施以拳腳報復，連隊幹部獲知後，已將當事人送醫救治、驗傷並追蹤；同時通報憲兵隊調查，對施暴的役男也已予以緊閉10至15天懲處。

十軍團強調，對於營區內發生毆傷袍澤事件，絕不寬貸，秉持「毋枉毋縱」原則，對涉法人員將依法究辦，並將案例納入宣導，以維部隊紀律。